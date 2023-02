Gauchão: Vitão vira dúvida no Inter para jogo contra o Aimoré, neste sábado

O Inter vai até São Leopoldo para enfrentar o Aimoré, neste sábado, às 16h30min. A partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho e ocorre no estádio Cristo Rei. O objetivo é seguir na boa fase, pois o Colorado engrenou na competição, está em uma sequência de duas vitórias seguidas e reassumiu a vice-liderança da competição, com 16 pontos. Já o Aimoré vem de duas derrotas e é o lanterna do Gauchão, com quatro pontos.

Após praticamente uma semana de preparação, o Colorado treinou nesta quinta-feira e teve um problema com o zagueiro Vitão. O defensor apresentou um quadro febril durante o treino, realizou o teste de Covid-19, que negativou, mas foi liberado. Em caso de desfalque de Vitão contra o Aimoré, Rodrigo Moledo assumirá a posição ao lado de Gabriel Mercado.

Recém-contratado, o centroavante Luiz Adriano foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), nesta quinta-feira, e poderá atuar contra o Aimoré.

Além disso, o presidente Alessandro Barcellos concedeu uma entrevista coletiva, nesta quinta-feira, e falou sobre as contratações na janela de transferências. Ele iniciou falando sobre o centroavante Valencia. "Enner é um jogador que monitoramos há muito tempo. Encontramos valências nele que encaixam com a forma de jogar do nosso time, um jogador que está em alta no futebol mundial, mas que é muito difícil. Não existe pré-contrato assinado. Nós estamos trabalhando para que isso possa acontecer".

Barcellos também falou sobre a tentativa pelo volante Cuellar e apontou as dificuldades de negociar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. "Cuellar é um atleta que nos agrada e traz referências que acreditamos ser importantes nesse momento, mas é muito difícil. O clube árabe não tem a condição de liberação desse jogador. Para este espaço de janela, é quase impossível que a gente consiga evoluir em algo por esse atleta".