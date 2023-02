Gauchão - A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alterou a data do jogo Grêmio e Novo Hamburgo, passando das 20h do sábado para a sexta-feira, no mesmo horário. O objetivo é impedir o encontro de torcidas rivais nos meios de transporte, pois o Inter jogaria no mesmo dia. O Tricolor aceitou a alteração proposta pela entidade. Liga dos Campeões - Pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio, nesta quarta-feira, na Alemanha, Red Bull Leipzig e Manchester City empataram em 1 a 1. No outro confronto do dia, na Itália, a Inter de Milão venceu o Porto por 1 a 0, com gol de Lukaku e saiu em vantagem. Os jogos de volta ocorrem na segunda semana de março. Palmeiras - O clube doará o lucro obtido com a venda de camisas de Abel Ferreira para as comunidades afetadas pelo temporal,no Interior de São Paulo. Em decisão tomada em conjunto com o treinador, toda a receita do uniforme customizado será utilizada para ajudar as vítimas da enchente e para um projeto de arrecadação de alimentos não perecíveis. Justiça - Duas câmeras de segurança da boate Sutton, em Barcelona, onde Daniel Alves supostamente agrediu sexualmente uma mulher de 23 anos, mostram o jogador entrando no banheiro da área VIP depois da denunciante, e não antes, do suposto estupro. As informações são do jornal espanhol El Periódico, e contradizem a versão apresentada pela defesa do brasileiro. As imagens obtidas pela reportagem seriam as mais nítidas até o momento e foram capturadas. Guerra na Ucrânia - O COI divulgou nesta quarta-feira que reforçou a manutenção das sanções à Rússia e a Belarus devido aos conflitos com os ucranianos. A entidade deixou os dois países de fora da organização e participação de qualquer evento esportivo no cenário internacional. Também foi mantido a proibição da exibição de bandeiras, hinos e outros símbolos em competições. Fórmula 1 - Os pilotos terão apenas três dias para se preparar na pista para o campeonato 2023, que começa em pouco mais de uma semana, no Bahrein. A pré-temporada será realizada também no circuito barenita, a partir desta quinta-feira, e terá a presença do brasileiro Felipe Drugovich. A BandSports vai mostrar parte das sessões vespertinas dos três dias de testes, das 9h10min às 13h40min.