Direção do Grêmio chega a acordo para rescisão com Jean Pyerre

Grêmio e Jean Pyerre estão acertados sobre os termos da rescisão contratual do jogador, entretanto, ainda falta a assinatura para oficializar o fim do vínculo. O clube ainda deve R$ 3 milhões ao atleta e esse montante será pago em 30 parcelas de

R$ 100 mil.

Desde dezembro de 2022, quando o meio-campista anunciou sua aposentadoria, clube e atleta viviam um impasse devido às clausulas da rescisão. Isso porque, com o fim da carreira, o Tricolor ficaria devendo valores para o Jean Pyerre, que não atuaria com a camisa tricolor. Por isso, a direção queria garantias de que o meia iria verdadeiramente se aposentar, e propôs o fim da dívida caso ele retornasse ao futebol profissional.

O atleta recusou o termo e disse que voltaria a treinar normalmente no CT Luiz Carvalho, em fevereiro, e receberia o salário até o fim do contrato, em dezembro de 2024. Apesar disso, Jean não se reapresentou e preferiu renegociar com o Grêmio. Agora, as partes chegaram a um acordo. O Tricolor pagará os valores devidos e ficará com 10% de seus direitos em caso de uma futura negociação. O termo que proibia o retorno ao futebol profissional foi retirado, mas qualquer valor devido será reduzido pela metade se o jogador voltar aos gramados, ou seja, a quantia passará a ser de R$ 1,5 milhão.

Quem está perto de voltar aos gramados é o zagueiro Geromel. O defensor de 37 anos passou por uma artroscopia no joelho esquerdo ainda na pré-temporada e não atuou em 2023. Ele realiza sessões de fisioterapia e se prepara fisicamente para voltar a campo. Mesmo com processo avançado de recuperação, os médicos não confirmam se o defensor voltará a tempo da reta final do Gauchão.

Já o volante Lucas Silva pode estar de saída. O jogador de 30 anos chama atenção do Santos, que está em má fase e busca reforços para a temporada. Apesar do atleta sentir-se bem na Arena e com respaldo de Renato Portaluppi, o Tricolor tem interesse em negociá-lo, pois tem muitos jogadores da função e precisa desonerar a folha de pagamento. Ainda não houve uma consulta oficial do Peixe.

O grupo se reapresentou na tarde desta quarta-feira, projetando o duelo com o Novo Hamburgo, antecipado para a sexta, às 20h, na Arena. Com isso, os atletas ganham dias importantes de descanso, visando a sequência que inclui o Campinense, em Brasília, dia 1 de março, e o Grenal, dia 5, em casa, pelo Estadual.