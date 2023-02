Flamengo sofre com altitude, perde para Del Valle e se complica na Recopa

O Flamengo sucumbiu aos 2.850m de altitude de Quito, perdeu para o Independiente Del Valle por 1 a 0 e saiu em desvantagem pelo título da Recopa Sul-Americana. O time de Vítor Pereira sofreu fisicamente -especialmente no 2° tempo- e não conseguiu encontrar o melhor futebol.

Ex-Fluminense e Corinthians, o meia Sornoza brilhou e deu assistência para o gol do zagueiro Carabajal, marcado já no 2° tempo da partida disputada no Estádio Banco Guayaquil.

Brasileiros e equatorianos decidem de vez o título na próxima terça-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), desta vez no Maracanã.

Antes do duelo, o Flamengo tem pela frente o Botafogo, neste sábado (25), em compromisso pelo Campeonato Carioca — o Del Valle também joga no dia em questão em estreia no Campeonato Equatoriano.

GOLS E DESTAQUES

Em meio a um gramado bastante molhado por causa da chuva no Equador, as equipes aproveitaram para imprimir velocidade. O Flamengo finalizou com David Luiz, em escanteio originado após passe em profundidade que desviou. Logo depois, foi a vez de Pellerano bater de longe e assustar Santos.

Aos poucos, os mandantes "usaram" os quase 3 mil metros de altitude e fizeram valer o fator físico em Quito. Pressionando a defesa brasileira, o Del Valle conseguiu ter a bola e aproveitou as brechas deixadas pelo quarteto ofensivo do Flamengo para jogar -Vidal, sobrecarregado, se destacou com desarmes e cortes, mas acabou amarelado em uma das tentativas.

Explorando os contra-ataques, o Flamengo teve sua melhor chance no 1° tempo aos 41 minutos. Pedro encontrou Gabigol em profundidade e deixou o camisa 10 cara a cara com Ramírez. O atacante, no entanto, foi vencido pelo goleiro, que conseguiu desviar para escanteio.

Discreto na etapa inicial, o equatoriano Sornoza, ex-jogador de Corinthians e Fluminense, mostrou o seu ponto forte na parte final do jogo: a bola parada. Ele cobrou uma falta venenosa, obrigou Santos a praticar linda defesa e gerou uma reação imediata no rival Vítor Pereira, que tirou o atacante Pedro e colocou o volante Pulgar.

Sornoza apareceu de novo aos 23 minutos, mas desta vez em escanteio. O meia cobrou na medida para o zagueiro Carabajal subir mais do que a zaga brasileira e abrir o placar para o Del Valle: 1 a 0.

O gol incendiou a torcida equatoriana, que viu o time local partir para cima em busca de nova mudança no placar: Rodríguez quase chegou lá, e García Basso chegou a balançar as redes em uma lambança de Santos, mas tocou com a mão na bola e viu o 2 a 0 ser anulado pela arbitragem.

O Flamengo até tentou esboçar uma reação com investidas de Cebolinha, que entrou no lugar de Éverton Ribeiro, pela esquerda. Já na casa dos 45 minutos, no entanto, David Luiz e Ortiz se envolveram em uma jogada com ação e reação -o flamenguista acertou a perna do rival ao tentar desarmá-lo e tomou um tapa no rosto. O juiz expulsou o atleta do Del Valle pelo revide e, pouco depois, encerrou o duelo.