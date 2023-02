Champions League - Diversos jogos ocorreram na volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (21). O Liverpool enfrentou o Real Madrid, e perdeu por 2 a 5. Já o Eintracht Frankfurt encarou o Napoli e acabou perdendo pelo placar de 0 a 2. Copa do Brasil - A Copa do Brasil conta com cinco times gaúchos nesta edição. São Francisco AC e Ypiranga disputam vaga nesta quarta-feira (22), às 21h, no Acre. Na quinta-feira (23), São Luiz e Juventude se enfrentam em Ijuí. Já no dia 1º de março jogam Campinense e Grêmio, e Cordino e Brasil-Pel. O Inter só entra na terceira fase da competição, pois se classificou para a Libertadores da América. Tênis - Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani perderam suas respectivas partidas na categoria de duplas e deram adeus ao WTA 1000. Ao lado da casaque Anna Danilina, Luisa Stefani acabou derrotada pela dupla formada pela canadense Leylah Fernandez e pela norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 2 sets a 1 (1/6, 6/3 e 11/9). Já Bia Haddad amargou mais uma queda. Ao lado da checa Marie Bouzkova, ela acabou derrotada por 2 sets a 0 (duplo 6/1), para a dupla formada pela chinesa Zhaoxuan Yang e pela russa Vera Zvonareva. Basquete - A Seleção Brasileira de Basquete enfrentará Porto Rico e Estados Unidos, nos dias 23 e 26, pelo torneio eliminatório para o Mundial. Os jogos ocorrem no Ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul. Justiça - A Justiça espanhola decidiu manter Daniel Alves preso até o fim das investigações do caso de agressão sexual pelo qual é acusado, por temer que ele fuja do país. Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro. O jogador, atualmente na penitenciária de Brians 2, responde a um processo após ser denunciado por uma mulher de 23 anos, que alega ter sido estuprada no banheiro da área VIP da discoteca Sutton, em Barcelona, na noite de 30 de dezembro. A decisão judicial frustrou a defesa do jogador, que pretendia que ele ficasse em liberdade enquanto durasse o processo. O julgamento deve acontecer em até 60 dias. Surf - Um surfista foi atacado por um tubarão em Olinda, no Recife. André Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, foi atacado na segunda-feira por um tubarão na praia dos Milagres. A situação do surfista é grave, mas o quadro clínico é estável.