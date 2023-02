Inter encaminha contratação do centroavante Enner Valencia

O Inter encaminha a contratação do centroavante Enner Valencia, de 33 anos. Segundo jornais da Turquia, o atacante do Fenerbahçe assinou um pré-contrato com o Colorado. Além disso, o site turco Mynet afirmou que Valencia recusou a proposta de renovação do Fenerbahçe, mas jogará na Turquia até o meio do ano, quando termina o vínculo. Em caso de confirmação, o atleta deve chegar a Porto Alegre em julho. O Inter ainda não se manifestou oficialmente sobre o negócio.

Enner foi o capitão da seleção equatoriana na Copa do Mundo do Catar, em 2022, onde marcou três gols em três partidas. Tem como características o chute forte, movimentação rápida e inteligente e a liderança. Ele conta com 30 jogos e 23 gols pelo campeonato turco.

Além disso, o zagueiro colombiano Nico Hernández, do Athletico-PR, já está em Porto Alegre. O defensor de 25 anos chegou nesta segunda-feira (20) para realizar exames médicos e assinar com o Colorado. Nico vem compor grupo e dar mais opções defensivas ao técnico Mano Menezes. Ele jogou 45 partidas e marcou um gol pelo Athletico-PR.