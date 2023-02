Futebol - O terceiro goleiro do Ituano, Jian Kayo, de 21 anos, foi encontrado morto em sua casa na noite de sábado (18). A causa da morte não foi revelada. Paranaense, Jian começou a carreira na base do São Paulo e estava no Ituano desde 2021. Ele defendeu as categorias de base do clube e ainda não tinha chegado a atuar na equipe principal. MMA - O peso-mosca Raymison Formiga, de 57 kg e 1,65m de altura, derrotou o espanhol Roger Dalet, que tem 120 kg e 1,90m. O brasileiro conseguiu finalizar o adversário durante uma luta de MMA que faz parte do Dogfight Wild Tournament, em Barcelona. Por cima, o brasileiro finalizou o oponente ainda no 1° round em um embate digno de Davi contra Golias. Formiga é dono de um cartel de 12 vitórias e quatro derrotas no MMA. Ginástica - Camilla Gomes e Alice Gomes fizeram história no Azerbaijão, neste domingo (19), ao se tornarem as primeiras atletas brasileiras a conquistarem medalha de ouro em uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim. Camilla foi a melhor no individual e depois subiu no topo do pódio ao lado de Alice, ganhando também no sincronizado. Atletismo - A holandesa Femke Bol fez 49s29 nos 400m rasos indoor e quebrou, neste domingo, um recorde que durava 41 anos. A marca anterior pertencia à atleta Jarmila Kratochvilova, com 49s59, desde 1982. O recorde foi batido na cidade de Apeldoorn, Holanda. Judô - Os brasileiros Leonardo Gonçalves e Rafael Silva conquistaram bronze no Grand Slam de judô em Tel Aviv (ISR), neste sábado. A Seleção Brasileira terminou a competição com cinco medalhas de bronze. Futebol feminino - Integrantes de um time feminino do Congo agrediram o árbitro após pênalti não marcado, neste domingo. Atletas do Motema Pembe se revoltaram com a não marcação de uma penalidade, foram para cima do árbitro e o agrediram com socos e chutes. A equipe de segurança presente no estádio agiu após o início das agressões e impediu as jogadoras de continuarem. O time perdia por 5 a 1 e acabou reagindo violentamente contra o juiz. A Federação Congolesa de futebol já suspendeu todas as atletas do Motema Pembe envolvidas no incidente. Além disso, os representantes da federação já confirmaram que o episódio será investigado.