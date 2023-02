"É importante trazer os garotos para o profissional", diz Portaluppi

O Tricolor enfrentou o São Luiz no sábado (18) à tarde no Estádio 19 de Outubro e saiu com um empate em 0 a 0. O técnico Renato Portaluppi aproveitou a classificação precoce para as eliminatórias do Campeonato Gaúcho e escalou um time completamente reserva e com diversos estreantes. Vina, João Pedro e Cuiabano fizeram sua primeira partida com a camisa do Imortal. Ao fim da rodada, o clube segue na liderança, com 22 pontos.

Portaluppi participou muito do jogo. Gritava, incentivava e criticava jogadores na área técnica. Ao mesmo tempo, mostrava as noções táticas para os garotos no banco de reservas. Na entrevista coletiva, ele comentou sobre os jovens e os testes realizados contra o time de Ijuí.

"São importantes oportunidades que estamos dando para eles (os jogadores da base). É importante trazer esses garotos para o profissional. A gente sempre tira algo de positivo. E as coisas negativas prefiro não falar, prefiro corrigir esses garotos, lapidá-los para que eles tenham um futuro melhor dentro do clube".

Um dos pontos questionados foi a falta de um centroavante reserva na equipe gremista. Luis Suárez foi liberado com o resto dos titulares, e Diego Souza não viajou para enfrentar o alvirrubro. Everton Galdino foi escalado como camisa nove do time. "Nem sempre a gente vai jogar com atacante de área, então é importante ter esse jogador móvel ali na frente. Para isso que serve esse tipo de jogo", argumentou o técnico.

Por fim, Portaluppi comentou sobre a participação dos reforços, o meio-campista Vina e o lateral-direito João Pedro. "Eles podem melhorar, os dois. O João está há muito tempo sem jogar. Estamos tendo todo o cuidado com ele. Precisa de ritmo de jogo. O Vina é um jogador que pode acrescentar bastante. Ele entrou em uma equipe totalmente desfigurada em entrosamento, mas eles podem acrescentar mais". Todos os jogadores do Grêmio receberam folga e retornam às atividades na quarta-feira.