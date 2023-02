Neymar deixa campo machucado, mas PSG bate Lille com gol de Messi aos 51 minutos

Com grande dose de sofrimento, o técnico Christophe Galtier ganhou uma sobrevida no Paris Saint-Germain. Neste domingo (19), o ameaçado treinador viu sua equipe vencer o Lille, no Parque dos Príncipes. Apesar do fim do jejum de vitórias, o time perdeu o brasileiro Neymar, que deixou o campo chorando após levar pancada dura e torcer o tornozelo direito.

Neymar virou o pé antes de ir ao chão. A lesão é parecida com a que sofreu na Copa do Mundo do Catar e o tirou de campo na seleção brasileira por 10 dias. Caso a recuperação seja semelhante, ele não desfalcará o PSG no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Bayern, em Munique, daqui 17 dias. Mas se tornou preocupação.

A vantagem do PSG na liderança do Campeonato Francês subiu para oito pontos (57 a 49) sobre o Olympique, que ainda enfrenta o Toulouse neste domingo antes do confronto direto da próxima rodada, em Marselha.