Grêmio reserva empata em 0 a 0 com o São Luiz, em Ijuí

Grêmio reserva e São Luiz empataram em 0 a 0 neste sábado (18), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Tricolor perdeu o 100% de aproveitamento, mas continua invicto na competição. O jogo ocorreu no Estádio 19 de Outubro, e foi marcado pelos testes do técnico gremista Renato Portaluppi.

O destaque do jogo foi o meio-campista estreante Vina, que teve boas chances, mas não conseguiu converter. Já pelo lado do mandante, o goleiro Pablo foi a peça essencial. Ele salvou o alvirrubro em mais de três oportunidades. Renato foi muito participativo durante os 90 minutos. Da área técnica, Portaluppi orientou e criticou os jovens jogadores.

O Imortal começou pressionando o São Luiz, que apresentava dificuldades para articular as jogadas. Logo aos quatro minutos, o meia-atacante Vina bateu uma falta próxima da área, a bola foi colocada e passou do lado da trave do goleiro Pablo. No lance seguinte, Pablo entregou para Vina na frente da área. O meia bateu no canto e o arqueiro fez grande defesa para consertar seu erro.

Todas as ações ofensivas eram criadas pela equipe de Portaluppi. Aos 13 minutos, Galdino roubou na saída de bola do São Luiz, tocou para Gabriel Silva, que bateu. O goleiro espalmou para o meio da área e Vina pegou o rebote. O estreante deu uma pancada na bola e isolou. Foi a grande chance do Imortal na primeira etapa.

O Grêmio teve o controle absoluto do jogo até os 20 minutos. Apesar de desentrosado, o time reserva era muito rápido e dificultava a saída do time da casa. Aos 21, o time da casa acertou um contra-ataque, Misael cruzou para Édipo, que pulou, se esticou e tocou sobre a meta de Adriel. Foi a primeira chance do São Luiz.

Aos 34, Gabriel Silva driblou pelo meio e tocou para o lateral Cuiabano, que bateu com força da entrada da área. A bola foi em direção ao ângulo, mas goleiro Pablo espalmou para escanteio. Aos 37, Marcio Goiano bateu a falta, a bola foi desviada pelo Édipo e Adriel fez um milagre para salvar o Tricolor.

A segunda etapa começou mais lenta. O Tricolor cadenciava o jogo e busca de espaço e o São Luiz aguardava por oportunidades e contra-ataques. Aos 6 minutos, Vina cruzou do escanteio, Thiago Santos pulou e cabeceou no canto. A bola passou raspando na trave e foi para fora. Aos 10, o São Luiz teve um contra-ataque, e ficaram no dois contra dois. Maurício tocou em velocidade para Igor Vinicius, que evitou G. Martins e bateu cruzado para a defesa de Adriel.

O Grêmio criava jogadas, trocava passes, mas não conseguia finalizar os lances. Diogo Barbosa e Vina tentaram chutes ao gol, mas não acertaram a meta. Aos 46, o São Luiz avançou pela ponta e cruzou rasteiro para Édipo, mas Adriel pegou a bola no meio do caminho.

Com o resultado, o Grêmio permanece na liderança com 22 pontos, e o São Luiz se mantém na décima posição, com 7 pontos. A próxima partida do Tricolor é no sábado (25), às 20h, contra o Novo Hamburgo, na Arena.

São Luiz 0 Pablo; Mizael, Rafael Goiano, Ricardo Talheimer e Márcio Goiano; Felipe Guedes (David), Paulinho Santos, Maurício e Álvaro; Ygor Vinicius (Negueba) e Édipo (Sampaio). Técnico: Fabiano Daitx.

Grêmio 0 Adriel; Cuiabano (Diogo Barbosa), Natã, G. Martins, João Pedro (Zinho); Villasanti, Thiago Santos e Vina; Gabriel Silva (Rubens), Thaciano e Everton Galdino (K. Kelvin). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Fabricio Lima Baseggio e Cassio Pires Dornelles. Rodrigo Brand da Silva era o quarto árbitro.