Inter vence o São José por 2 a 0, com grande atuação de Alan Patrick

O Inter enfrentou o São José, na noite de quinta-feira (16), no estádio Beira-Rio, e saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0. Na oitava rodada do Campeonato Gaúcho, os gols foram marcados por Pedro Henrique e Lucca. Wanderson e De Pena deram as assistências. Com o resultado, o Inter passou o Ypiranga e agora é o vice-líder do Gaúchão, com 16 pontos. O Zequinha é o sexto, com nove pontos.

O São José entrou com uma formação de 5-3-2, com muitos jogadores posicionados na defesa para impedir infiltrações. O visitante tinha claras intenções de garantir um empate, e tirar uma vitória em um lance perfeito. Aos oito minutos, o zagueiro Pedra cometeu um erro, Pedro Henrique roubou a bola e tocou para Maurício marcar sem goleiro. Apesar disso, o bandeira marcou falta de Pedro no zagueiro, na roubada de bola.

Aos 11 minutos, saiu lesionado o zagueiro Tiago pedra e entrou Ryan. Aos 12, Mercado fez um lançamento de 50 metros, Pedro Henrique recebeu pela ponta direta e, da entrada da área, soltou uma bomba no travessão. O Colorado tentava propor o jogo, mas esbarrava na densa defesa do Zequinha. O Colorado diminuiu o ritmo após marcar, mas continuou com mais posse de bola.

O visitante tentava sair jogando, mas não tinha atletas suficientes no ataque e acabava devolvendo a bola ao Inter. Aos 26, De Pena enfiou para Pedro Henrique, que passou trombando com o goleiro e marcou. Mas o bandeira novamente apontou irregularidade no lance. Aos 27 minutos, Rafael Tavares, do São José, bateu de fora e acertou o travessão de Keiller. O Colorado dominava, mas sem grandes jogadas. O time time adotou uma postura de tentativa e erro.

No finalzinho, aos 42 minutos, Maurício recebeu de Alemão dentro da área, e bateu no meio do gol para a defesa de Fábio. Aos 44, Pedro Henrique pegou o rebote dentro da área, e, sem goleiro, isolou a bola. Foi a grande chance do primeiro de tempo.

Na segunda etapa, logo aos 7 minutos, o Inter criou uma boa jogada, finalizou para a defesa de Fábio. Mauricio pegou o rebote, e o arqueiro salvou em cima da linha. Goleiro do Zequinha fez dois milagres seguidos e foi o melhor pela equipe alviceleste. Aos 20 minutos, Alan Patrick chutou de fora, a bola explodiu na zaga e voltou. Wanderson pegou rebote na entrada da área e tocou na lateral, para Pedro Henrique, que infiltrou, e meteu a bola no cantinho para marcar para o Colorado. Inter 1 x 0 São José.

Perto do fim da partida, aos 39 minutos, De Pena cobrou uma falta, fez um cruzamento para dentro da área e o atacante Lucca desviou de cabeça para ampliar. Inter 2 x 0 São José. O meia Alan Patrick foi essencial para a criação ofensiva do Inter. O jogador não começou a partida devido a um desconforto no aquecimento, mas tomou o lugar de Alemão e carteou o jogo do Colorado.

Inter 2 Keiller; Renê, Mercado (Moledo), Vitão, Bustos; Baralhas (Johnny), De Pena, Mauricio; Wanderson (Lucas Ramos), Pedro Henrique (Lucca) e Alemão (Alan Patrick). Técnico: Mano Menezes.

São José 0 Fábio; Matheus Pivô, Tiago Pedra (Ryan), Bruno Jesus (Tinoco), Jadson; Samuel (Lissandro), Karl (Marco), Marcelo; Zé Andrade (Netto), Matheuzinho (Thiago Santos) e Thayllon. Técnico: Thiago Gomes.