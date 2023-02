Justiça - Esperada para esta quinta-feira, a decisão se Daniel Alves vai responder em liberdade à acusação de estupro em Barcelona foi adiada. A definição deve sair nesta sexta. O jogador está preso desde 20 de janeiro no complexo penitenciário de Brians. Ele foi detido após denúncia feita por uma mulher de 23 anos, que o acusa de ter sido estuprada na noite de 30 de dezembro no banheiro da boate Sutton. Em nova versão, seu advogado admitiu que houve penetração, antes negada por ele. Messi - Jorge Messi, pai e agente do camisa 10, ainda não chegou a um acordo sobre onde o filho jogará após junho, quando se encerra seu contrato com o PSG. Após algumas rodadas de negociação, não houve acordo de renovação com o clube francês, o que abriria a possibilidade de um retorno ao Barcelona. Mas ele descartou a possibilidade nesta quinta-feira. Espanha - A Procuradoria que investiga o Barcelona por pagamento de € 1,4 milhão a um vice-presidente da comissão de arbitragem entre 2016 e 2018, afirmou que o Barça não será punido em caso de confirmação de culpa. Tênis - Bia Haddad foi derrotada pela norte-americana Jessica Pegula, nesta quinta-feira, e se despediu do WTA 500 de Doha. A número quatro do mundo venceu com parciais de 6/3 e 6/2. Agora, a brasileira segue agora para o WTA 1000, em Dubai, que tem início neste domingo. Fórmula 1 - O heptacampeão Lewis Hamilton está pronto para desafiar a proibição de declarações políticas instituída na categoria em dezembro do ano passado, com uma atualização no Código Desportivo Internacional da FIA. Sem tocar no tema desde o anúncio da restrição, o piloto afirmou que "nada vai me impedir de falar sobre as coisas pelas quais eu sinto paixão ou problemas que existem por aí. Eu acredito que o esporte tem uma responsabilidade, ainda, de se comunicar como um meio de criar consciência sobre tópicos importantes, principalmente porque estamos sempre viajando para todos esses lugares diferentes".