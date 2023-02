Kobel brilha e Borussia Dortmund sai na frente em duelo com o Chelsea na Champions

O Borussia Dortmund venceu o Chelsea por 1 a 0 nesta quarta-feira (15), no Signal Iduna Park, e saiu na frente na briga por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Liderado por Jude Bellingham, capitão aos 19 anos, o time alemão contou com gol de Adeyemi e uma excelente atuação do goleiro Kobel para superar a equipe inglesa capitaneada por Thiago Silva, de 38.

O jogo de volta das oitavas de final está marcado para o dia 7 de março, no Stamford Bridge. Para avançar, o clube londrino precisa vencer por dois gols de diferença. Caso devolva a vantagem de um gol no placar, leva a decisão para os pênaltis. Qualquer empate classifica os aurinegros.

O Dortmund fez um primeiro tempo de bastante volume ofensivo. Bem organizado no meio de campo e liderado pelo jovem capitão Bellingham, criou várias situações de perigo e assustou o goleiro Kepa em mais de uma oportunidade. O Chelsea, por sua vez, finalizou menos, mas teve uma excelente chance com João Félix, que acertou o travessão após receber passe de Ziyech, aos 37 minutos.

No segundo tempo, os primeiros minutos foram marcados por movimentação ofensiva de ambos os lados, com mais perigo levado contra o gol do Borussia Dortmund. Kobel teve de intervir com uma ótima defesa aos nove minutos para evitar um gol de falta de Reece James, aos nove minutos. Pouco depois, aos 16, o goleiro do time alemão trabalhou novamente em nova tentativa de James.

Depois das tentativas frustradas do time inglês, o Borussia encontrou o caminho do gol logo na resposta às investidas adversárias. No minuto seguinte à nova defesa de Kobel, Adeyemi partiu em velocidade ao receber passe de Guerreiro, passou por Enzo Fernández, uma das principais contratações do Chelsea na última janela, e superou Kepa para colocar o time da casa em vantagem no placar.

A partir daí, Kobel teve que trabalhar mais vezes para assegurar a vitória e teve sucesso na missão. Um dos momentos de maior brilho do goleiro suíço foi nos acréscimos, quando pulou em direção ao ângulo para evitar um golaço de Enzo Fernández.

Ex-time de Fernández, o Benfica também foi a campo nesta quarta-feira e deu um passo importante rumo às quartas de final ao vencer o Club Brugge por 2 a 0, no Jan Breydel Stadion, casa do adversário. Os gols foram marcados por João Mário, de pênalti, e pelo brasileiro David Neres.