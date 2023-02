City vence confronto direto com Arsenal e assume a liderança do campeonato Inglês

Folhapress

O Manchester City venceu o Arsenal por 3 a 1 no final da tarde desta quarta-feira (15), no Emirates Stadium, em partida foi válida pelo jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols do confronto foram marcados por De Bruyne, Grealish e Haaland, para os Citzens. Saka descontou para os londrinos.