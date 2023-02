Vina é apresentado no Grêmio e fala do desejo de trabalhar com Portaluppi

O 11º reforço da temporada só foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (16). Vina falou em entrevista coletiva sobre sua vontade de jogar no Grêmio e sobre as suas expectativas para a temporada de 2023. "O interesse foi mútuo, dos dois lados. Demorou por causa da minha história e respeito pelo Ceará, mas graças a Deus deu tudo certo, eu escolhi estar aqui. sempre gostei do estilo em que o Grêmio joga e era um desejo da minha carreira trabalhar com o Renato".

O meia-atacante Vina foi contratado por empréstimo para reforçar o Grêmio em 2023. O atleta de 31 anos receberá um salário de cerca de R$ 300 mil e fica até o fim da temporada no Tricolor. Vindo do Ceará, ele já treina com o restante do grupo no CT Luiz Carvalho.

Ao ser questionado sobre seu posicionamento, já que o Tricolor tem muitos jogadores para o meio de campo, Vina falou sobre a sua polivalência. "Os jogadores têm que fazer várias posições e eu estou adaptado. Sou um antigo camisa 10, mas também faço as beiradas e já fiz a posição de nove. Da maneira que o Renato achar que posso agregar ao time, eu vou fazer meu esforço para entender."

O meia-atacante comentou também sobre os aprendizados trazidos de outros clubes. "Sou um jogador mais maduro, mais experiente para vestir essa camisa. Tive duas oportunidades de vestir a camisa do Grêmio e não deu. Se Deus me permitiu estar aqui, vou aproveitar da melhor maneira."

Vina finalizou afirmando que representará o torcedor dentro das quatro linhas. "Acho que por todos os clubes que passei, eu tenho identificação. Eu me entrego, eu visto a camisa. Sei como o torcedor do Rio Grande do Sul é, venho com o espírito de representar o torcedor dentro de campo".

Vina se destaca por ter boa visão de jogo, um passe que quebra as linhas e finalização de fora da área. Apesar de jogar na meia cancha, ele é bastante ofensivo e e participativo nas jogadas de ataque. Em sua melhor fase no Ceará, marcou 46 gols e deu 39 assistências em 168 jogos. É esperado que o meia-atacante estreie na próxima partida, contra o São Luiz, no sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. Portaluppi preservará boa parte do elenco titular em Ijuí, dando mais rodagem ao grupo e testando novas peças para o restante da temporada.