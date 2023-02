Liga dos Campeões - Nesta quarta-feira, pelo duelo de ida das oitavas de final, na Bélgica, o Brugge foi derrotado pelo Benfica por 2 a 0. Já na Alemanha, o Borussia Dortmund venceu o Chelsea por 1 a 0. Seleção brasileira - A CBF confirmou nesta quarta-feira o primeiro amistoso para 2023. O Brasil vai enfrentar Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo do Catar, no dia 25 de março, no estádio Ibn Batouta, em Tânger. Campeão sul-americano sub-20 no último domingo, Ramon Menezes vai comandar o País nesta partida. A opção por um interino se deve pela impossibilidade da CBF avançar nas negociações com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. CBF - O ex-jogador Kaká é cotado para ser o próximo diretor de seleções da entidade.O presidente Ednaldo Rodrigues busca nomes qualificados e que tenham experiência com a amarelinha. Kaká realizou cursos na Fifa, na Uefa e na própria CBF, além de ter forte conexão com a seleção brasileira. Justiça - A Audiência Provincial de Barcelona fará nesta quinta-feira a análise do recurso apresentado pela defesa de Daniel Alves, preso provisoriamente desde 20 de janeiro. O jogador é acusado de agressão sexual a uma mulher de 23 anos, na noite de 30 de dezembro. Fontes ligadas ao caso que é provável que uma decisão sobre o futuro do brasileiro seja tomada e anunciada ainda hoje. Turquia - A Federação Turca de Vôleicomunicou a morte de quatro jogadoras do Hatay. Elas estavam em uma estrutura atingida pelo terremoto ocorrido na segunda-feira, dia 13. O prédio abrigava 14 atletas, mas aentidade não se manifestou sobre a condição das outras dez atletas. Fórmula 1 - Nesta quarta-feira, a Mercedes lançou um carro com preto dominando a pintura e sem abandonar o conceito das laterais enxutas que marcou o modelo do ano passado. As decisões visam melhorar a performance do monoposto de Lewis Hamilton e George Russell. Com a pintura preta, fica mais fácil usar apenas fibra de carbono para deixar o carro mais leve e, mesmo assim, manter sua identidade visual. Tênis - Bia Haddad derrotou a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (9/7), e avançou às quartas de final em Doha. A próxima oponente da brasileira é a norte-americana Jessica Pegula, número quatro do mundo. As tenistas se enfrentam nesta quinta-feira, às 10h45min.