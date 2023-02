Com Gabriel Mercado na zaga, Inter recebe o São José

O Inter enfrenta o São José nesta quinta-feira, às 21h30min, no Estádio Beira-Rio. Precisando manter a regularidade e trazer paz para o técnico Mano Menezes encontrar as melhores soluções para a equipe, o Colorado terá o retorno de Gabriel Mercado na zaga. Com isso, Rodrigo Moledo será preservado, pela sequência de partidas.

No duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter quer somar os três pontos para retomar a vice-liderança da competição. O Colorado inicia a rodada invicto, mesmo com atuação bastante questionadas. São 13 pontos conquistados, com três vitórias e quatro empates. Já o Zequinha soma nove pontos e está na quinta posição da tabela.

Mercado retorna ao time após se recuperar da lesão na panturrilha esquerda. O argentino voltará a formar dupla com Vitão, bastante elogiados na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Há dúvidas sobre a titularidade do meio de campo. Johnny é um meia equilibrado e versátil, enquanto Baralhas tem potência física e habilidades defensivas. Por ser novo e ainda não estar completamente adaptado ao estilo de jogo, Baralhas deve ser reserva e Johnny seguir como titular.

No ataque, Mano deve repetir o esquema com Wanderson e Pedro Henrique. Juntamente com os meio-campistas ofensivos, a dupla impõe velocidade pelas pontas, tornando a equipe mais rápida e agressiva. A provável escalação colorada deve ter Keiller; Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Johnny (Baralhas), De Pena, Alan Patrick e Mauricio; Wanderson e Pedro Henrique.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. O Inter visita o Fortaleza na primeira rodada, entre os dias 15 e 17 de abril. Na sequência, recebe o Flamengo, entre 22 e 24 de abril, e, depois, joga em casa contra o Goiás, dia 29, 30 de abril ou 1 de maio. O Grenal do primeiro turno será na 7ª rodada, entre os dias 20 e 22 de maio. As datas exatas ainda não foram definidas pela entidade.