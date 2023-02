Inter x São José: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter enfrenta o São José nesta quinta-feira (16), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Colorado busca a vitória para ultrapassar o Ypiranga e retornar à vice-liderança da competição. Atualmente alvirrubro possui 13 pontos, e o Zequinha tem 9, e está na quinta posição da tabela.

O Colorado vai para o jogo confiante e com ares renovados. Além da vantagem de jogar em casa, a vitória sobre o Brasil de Pelotas trouxe confiança ao grupo de jogadores, que passa por adaptações na temporada. Como disse o técnico Mano Menezes, o time ainda precisa de alguns ajustes por causa das novas peças. Apesar de estar conquistando vitórias, a equipe ainda não chegou ao seu melhor estilo de jogo, e precisa de mais entrosamento. Mano pretende utilizar o Estadual para "calibrar" a equipe.

O São José vem de um empate e uma derrota, e deve tentar melhorar sua situação ao tirar alguns pontos do Inter. Na quinta colocação, o Zequinha precisa dos pontos para sair da disputa do meio de tabela e se destacar, pois, em caso de derrota, cinco outros times podem o ultrapassar em pontuação.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Keiller; Renê, Mercado, Vitão, Bustos; Johnny (Baralhas), De Pena, Alan Patrick; Mauricio, Wanderson e Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

São José - Fábio; Matheus Pivô, Tiago Pedra, Bruno Jesus, Jadson (Marcelo); Samuel, Karl (Marco), Neko (Sillas); Zé Andrade, Thiago Santos e Thayllon. Técnico: Thiago Gomes.

Arbitragem: Erico Andrade de Carvalho, auxiliado por Juarez de Mello Junior e Leirson Peng Martins.

SERVIÇO - INTER x SÃO JOSÉ

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre;

Horário: 21h30min (Brasília) desta quinta-feira (16);

Transmissão: SporTV e Premiere.

INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis entre R$ 10,00 (sócio Academia do Povo) e R$ 120,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o site ou o aplicativo Mundo Colorado para fazer o check-in. Para a torcida em geral, as entradas podem ser adquiridas pelo site do clube www.internacional.com.br até o dia da partida.

Já os ingressos para a área do Coração do Gigante estão disponíveis no www.coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do edifício-garagem, funcionará na terça-feira (14) e na quarta-feira (15), das 10h às 17h, e no dia da partida, das 10h até o final do primeiro tempo. O Sunset ficará aberto para a torcida das 18h30min às 23h, com atração musical das 18h30min às 23h30min.