Liga dos Campeões - Nesta terça-feira, na abertura dos duelos de ida das oitavas de final, em Paris, o PSG acabou derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0. Na Itália, o Milan venceu o Tottenham pelo mesmo placar. Nesta quarta, na Alemanha, o Borussia Dortmund recebe o Chelsea e, na Bélgica, o Club Brugge enfrenta o Benfica.

Mundial de Clubes - A Fifa anunciou que a edição 2023 acontecerá na Arábia Saudita, entre os dias 12 e 22 de dezembro. A competição manterá o regulamento dos últimos anos e terá sete participantes: os campeões dos continentes e o vencedor nacional do país-sede.

Mundial de Clubes 2 - Em decisão unânime nesta terça-feira, o Conselho técnico da Fifa definiu a alocação de vagas para a disputa do novo formato do torneio, que contará com 32 equipes. A competição será disputada entre os meses de junho e julho de 2025. A Uefa terá direito ao maior número de integrantes: 12. A Conmebol ficará com seis. Já a Concacaf (América Central) a AFC (Confederação Asiática de Futebol) e a CAF (Confederação Africana de Futebol) terão quatro vagas. Completando o total de 32 times, a Oceania e o país sede terão um candidato.

Tênis - Bia Haddad, recém-promovida a número 12 no ranking da WTA, bateu na estreia a ex-número 2 Paula Badosa (Espanha), atual 20ª do mundo, nesta terça-feira, no ATP de Doha. A paulista triunfou por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8-6) e 6/3, e avançou às oitavas de final que ocorrem nesta quarta.

Fórmula 1 - A Ferrari lançou seu novo carro, o SF-23, nesta terça-feira, e já mandou o veículo para a pista em Maranello, diante de uma arquibancada com fãs. Charles Leclerc foi o primeiro a pilotar, seguido pelo parceiro Carlos Sainz. Segundo Frederic Vasseur, chefe da equipe italiana desde dezembro do ano passado, os dois receberão a mesma dose de pressão ao longo da temporada 2023.

Futebol americano - A vitória do Kansas City Chiefs sobre o Philadelphia Eagles, no Super Bowl LVII, rendeu à Fox - emissora nos EUA - e à NFL a terceira maior audiência da TV norte-americana na história, com mais de 113 milhões de espectadores em média. A transmissão de domingo só fica atrás de outras duas decisões da NFL: Seattle Seahawks x New England Patriots, em 2015 (114,4 milhões), e Atlanta Falcons x New England Patriots, em 2017 (113,6 milhões).