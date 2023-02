Renato Portaluppi segue pressionando a direção para trazer Michael, do Al-Hilal

Mesmo com as 11 contratações realizadas nesta janela de transferências, o técnico Renato Portaluppi segue pressionando a direção do Grêmio por contratações. O grande problema visto pelo comandante é a falta de um ponta-direita de velocidade e drible, peça indispensável para seu esquema tático. O nome desejado desde o início é Michael, do Al-Hilal. Em entrevista na zona mista do último jogo, contra o Avenida, o técnico foi perguntado sobre o jogador que queria para o elenco, e rapidamente respondeu. "Michael, vocês sabem".

Gustavinho e Everton Galdino foram jogadores contratados para a posição, mas parece ainda não terem conquistado a confiança do treinador. Atualmente, quem está sendo testado é Bitello, volante de função, que está jogando pela ala direita e tentando dar qualidade de passe pelas laterais. Entretanto, o jovem não tem a velocidade ou a qualidade no um contra um, e acaba centralizando o jogo e diminuindo o espaço para o centroavante Luiz Suárez.

Michael já era o preferido de Portaluppi há algum tempo, desde sua passagem pelo Flamengo, quando conseguiu reviver o futebol do atleta e tirá-lo da reserva. O Grêmio tenta negociar o jogador, mas o grande problema ainda é o Transfer Ban pelo qual passa o time saudita, além do alto valor de um atacante que deu assistência em uma final de Mundial de Clubes.

Outra posição que precisa de atenção é a lateral-direita. O departamento médico informou, nesta terça-feira, que Fábio sofreu uma lesão de grau um no músculo adutor da coxa direita, o que deve o afastar por 15 dias dos gramados. Com isso, o volante Thaciano fará a função já neste sábado, diante do São Luiz, em Ijuí. João Pedro, outro que faz a função, ainda não estreou com a camisa Tricolor.

Para o duelo em Ijuí, a tendência é de que Portaluppi mande uma equipe alternativa, preservando metade dos titulares e dando oportunidade para o grupo rodar.