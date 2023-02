Liga dos Campeões - Nesta terça-feira, o torneio retorna com os jogos de ida das oitavas de final. Em Paris, o PSG recebe o Bayern de Monique. Já na Inglaterra, o Tottenham encara o Milan. Os dois confrontos estão marcados para as 17h. Bélgica - O goleiro Arne Espeel morreu durante uma partida de futebol amador após defender um pênalti. Aos 25 anos, ele era engenheiro e trabalhava em uma empresa de engenharia mecânica do ramo de agricultura e alimentos na cidade de Ypres. Tênis - A brasileira Bia Haddad obteve sua melhor posição da carreira nos rankings da WTA, ao subir duas colocações. Ela deixou a 14ª posição e aparece agora em 12º lugar na lista de simples, e está cada vez mais perto do sonhado Top 10. A brasileira galgou estas posições ao alcançar a semifinal do Torneio de Abu Dhabi, de nível WTA 500. Bia eliminou a casaque Elena Rybakina, e só parou na suíça Belinda Bencic, atual campeã olímpica, que ficou com o título. A tenista do Brasil agora está a apenas 575 pontos do Top 10. Fórmula 1 - De chefe novo e com a dupla de pilotos mais jovem do grid, a McLaren apresentou nesta segunda-feira seu carro para a temporada 2023. O MCL60 marca os 60 anos desde a fundação do time, em 1963, por Bruce McLaren. Com as regras relativamente estáveis, o carro não mudou radicalmente, mas o CEO Zak Brown garantiu que os engenheiros conseguiram tirar muito peso em várias áreas do carro. Este foi um dos problemas da McLaren no ano passado. No entanto, o novo chefe Andrea Stella reconheceu que não está "totalmente contente com o carro do lançamento", indicando que a equipe está "otimista que terá novas peças em breve". Futebol americano - O Kansas City Chiefs sagrou-se grande o campeão do Super Bowl ao bater o Philadelphia Eagles por 38 a 35, na noite de domingo em Arizona, nos Estados Unidos. O Philadelphia dominou por três quartos, mas nos últimos 15 minutos, o Kansas tomou as rédeas da partida e passou a liderar o placar pela primeira vez. Patrick Mahomes chegou ao segundo título liderando os Chiefs com a segunda maior virada da história do Super Bowl. Já Jalen Hurts bateu o recorde de TD corridos em uma final, anotando três e ainda marcando uma conversão de dois pontos.