Notas esportivas

Futebol feminino - O Corinthians é bicampeão da Supercopa Feminina. As Brabas do Timão venceram o Flamengo por 4 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena e conquistaram o primeiro título da temporada. Tamires e Millene marcaram duas vezes cada para a equipe paulista. Daiane descontou para o Rubro-Negro.

Seleção Brasileira - A CBF publicou nota oficial para desmentir que o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, seria o novo comandante da seleção brasileira masculina de futebol. No comunicado, a entidade reiterou as declarações do presidente Ednaldo Rodrigues, que afirmou que o assunto é tratado "de forma transparente" e que o técnico escolhido será "anunciado no momento oportuno".

Prêmio - Benzema, Mbappé ou Messi: um dos três será o melhor jogador do mundo no final deste mês. A Fifa anunciou na sexta-feira os três finalistas para o prêmio The Best 2023, com a dupla de franceses concorrendo contra o craque argentino. O vencedor será revelado no dia 27 de fevereiro.

Pelé - O museu que leva o nome de Pelé em Santos, no litoral paulista, vive um momento de intensa visitação desde a morte do craque, no dia 29 de dezembro de 2022. Em janeiro, 11.349 pessoas passaram pelo local. O número é o segundo maior desde o mês de inauguração do espaço, em junho de 2014, com 23.960 pessoas. Em 2022, o Museu Pelé recebeu 29.308 pessoas - 7.708 delas durante o mês de janeiro.

Tênis - A brasileira Luisa Stefani é campeã de duplas femininas do WTA 500 de Abu Dhabi. Neste domingo, jogando ao lado da chinesa Shuai Zhang, a paulistana superou na final a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa Chan Hao-ching, por 2 sets a 1 (3/6, 6/2 e 10-8). Essa foi a 19ª vitória seguida da tenista, que está invicta desde novembro de 2022.

Esgrima - A ítalo-brasileira Nathalie Moellhausen conquistou a medalha de ouro da etapa da Copa do Mundo de Esgrima de Barcelona, na Espanha, no sábado. Ela teve pela frente a francesa Marie-Florence Candassamy, adversária na final em Doha. O título veio aproximadamente duas semanas após ela chegar no lugar mais alto do pódio no GP de Doha, no Catar.