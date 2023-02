Brasil-Pel x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter enfrenta o Brasil-Pel neste sábado (11), às 20h30min. O jogo será no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho e é a chance do Colorado voltar a vencer para retornar ao segundo lugar da tabela e se distanciar dos concorrentes.

O Inter está na terceira colocação com nove pontos conquistados, pois o Ypiranga venceu na última rodada e ultrapassou o time de Mano Menezes. Portanto, a vitória é importante para vencer a primeira fora de casa, se manter no topo da tabela e apresentar um bom desempenho para a torcida, que ficou com sabor amargo na boca após um empate contra o Caxias.

O Xavante vem de um empate e uma derrota no Gauchão, e se encontra na sétima posição com oito pontos. O time precisa da vitória para lutar pela classificação para as finais do Estadual, então deve ter uma postura propositiva durante a partida, mas com cuidado necessário para não sofrer gols.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil-Pel - Marcelo Pitol; Luis Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas, Rennan Siqueira; Amaral, Afonso, Luiz Felipe; Guilherme Beléa, Rone e Da Silva. Técnico: Rogério Zimmermann.

Inter - Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo, Renê; Johnny (Baralhas), Carlos De Pena, Alan Patrick; Mauricio, Pedro Henrique e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Andre da Silva Bitencourt.

SERVIÇO – BRASIL-PEL X INTER

Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas;

Horário: 20h30min (Brasília) deste sábado (11);

Transmissão: Premiere.