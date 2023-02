CBF avança por dobradinha Carlo Ancelotti e Kaká na seleção brasileira

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) avançou nesta semana em conversas para a contratação de Carlo Ancelotti. As negociações têm participação do presidente Ednaldo Rodrigues, que tem centralizado há semanas a busca pelo substituto de Tite na seleção brasileira, mas passou também a ter atuação na força-tarefa do ex-jogador Kaká, que é sério candidato a virar diretor de seleções, em dobradinha com o italiano.

Vinculado ao Real Madrid até o meio de 2024, Ancelotti sempre foi o preferido da CBF e acenou positivamente para uma conversa no ano passado, como revelou com exclusividade o UOL em 12 de dezembro do ano passado. Publicamente, no entanto, ele tem negado qualquer contato e reafirma a intenção de cumprir o contrato com o time espanhol por mais um ano e meio. Repetiu isso no Marrocos, durante o Mundial de Clubes.

Depois dos contatos iniciais na reta final de 2022, a conversa com Ancelotti tinha esfriado. Foi agora retomada com ajuda de Kaká. A CBF inicialmente teve o apoio do também ex-jogador Ronaldo, dono do Cruzeiro. O próprio Fenômeno, que topou ajudar a confederação, incluiu o antigo companheiro no negócio, já que são próximos e têm uma relação desde o pentacampeonato em 2002.

Kaká foi dirigido por Ancelotti, com quem trabalhou durante anos no Milan, onde foram campeões, por exemplo, da Liga dos Campeões. Por isso, tornou-se peça fundamental nas conversas com o técnico italiano e pinta como possível parceiro do italiano na cúpula da seleção.

Em paralelo, a CBF busca um novo coordenador técnico, visto que Juninho Paulista deixou o cargo logo depois da Copa do Mundo no Qatar. Com isso, o ídolo de São Paulo e Milan virou candidato natural na visão do presidente Ednaldo Rodrigues. O presidente nunca escondeu internamente o desejo de contar com um renomado ex-jogador no papel diretivo, ao invés, por exemplo, de um "cartola" do futebol brasileiro.

A diretoria da CBF já decidiu que pode esperar por Ancelotti até pelo menos o meio do ano. O Real Madrid está em um momento decisivo da temporada. Além do Mundial de Clubes, os merengues têm partidas importantes pela Liga dos Campeões contra o Liverpool e na La Liga.

As conversas entre CBF e o treinador, portanto, avançam positivamente neste cenário, mas ainda sem um acerto final. Obviamente, a diretoria da confederação vai ter de conversar com o Real Madrid de forma mais firme para desatar o nó do contrato do italiano.

Aos 63 anos, Carlo Ancelotti é um dos treinadores mais vencedores na ativa. Foi campeão em todos os países por onde passou: Itália (Milan), Inglaterra (Chelsea), França (PSG), Alemanha (Bayern de Munique) e Espanha (Real Madrid). Tem quatro títulos da Liga dos Campeões no currículo. Atualmente, trabalha no Real ao lado dos brasileiros Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão.