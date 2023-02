Gol de Richarlison na Copa do Mundo é finalista do Prêmio Puskás

O golaço marcado por Richarlison logo na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar está entre os três finalistas do Puskás, o prêmio da Fifa para o gol mais bonito do mundo na temporada. O atacante do Tottenham disputa a honraria com dois concorrentes: o francês Dimitri Payet e o polonês Marcin Oleksy, que é amputado.

O lance que pode dar o prêmio ao brasileiro aconteceu na primeira partida do Brasil no Catar, na vitória sobre a Sérvia por 2 a 0, no dia 24 de novembro. Na jogada, aos 27 minutos do segundo tempo, Richarlison recebeu belo passe de Vinícius Junior, dominou a bola, deu um giro rápido e bateu de primeira, com um lindo voleio. Foi o gol mais bonito da Copa, segundo a Fifa.

Agora o gol pode ser considerado o mais bonito de toda a temporada. Inicialmente, o lance foi incluído numa lista de 11 gols, que ficaram para a votação popular no site da Fifa em janeiro. Os três mais votados se tornaram os finalistas. O vencedor será conhecido na cerimônia do prêmio The Best, da entidade máxima do futebol mundial, no dia 27 deste mês, em Paris.

Richarlison concorre com Payet, que marcou um golaço numa partida do Olympique de Marselha contra o PAOK, pelas quartas de final da Liga Conferência, no dia 7 de abril do ano passado. No lance, ele recebeu passe fora da área e acertou lindo chute de primeira, que acertou o ângulo.

O outro concorrente é Marcin Oleksy, que marcou um lindo gol, semelhante ao de Richarlison. Mas com um grande detalhe. O polonês tem apenas uma perna e joga com duas muletas. O golaço saiu na partida do Warta Poznan contra o Stal Rzeszow em 6 de novembro de 2022. E foi celebrado até pelo compatriota Robert Lewandowski.