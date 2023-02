Grêmio demonstra instabilidade defensiva, mas vence o Juventude por 3 a 2

Grêmio e Juventude se enfrentaram nesta noite de quinta-feira (9), no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto terminou com vitória do Tricolor por 3 a 2. A partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho teve gols de Bitello, Reinaldo e Bruno Alves. Mandaca e Rodrigo Rodrigues marcaram para os Jaconeros. Com o resultado, o Imortal permanece na primeira posição com 18 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Juventude está na oitava colocação, com oito pontos.

A partida começou bastante frenética. Aos três minutos, o meia Bitello foi ao fundo, cruzou para Pepê. O volante tentou bater, mas pegou mal na bola, ela voltou para Bitello, que tocou cruzado e abriu o placar. Juventude 0 x 1 Grêmio. Aos nove minutos, Reinaldo pegou uma bola sobrada na lateral da grande área, bateu cruzado e marcou. Juventude 0 x 2 Grêmio. O Tricolor controlava a partida, os Jaconeros não conseguiam sair do campo defensivo. O time treinado por Renato Portaluppi tinha liberdade na meia cancha e conseguia fazer as transições com rapidez.

Aos 27 minutos, Rodrigo Rodrigues recebeu dentro da área e bateu para a defesa de Brenno. Já no fim do primeiro tempo, aos 47, Bruno Alves, dentro da área, pegou rebote após chute de Suárez, e bateu seco para marcar o terceiro. Juventude 0 x 3 Grêmio. Bitello saiu de campo com dores após levar um carrinho violento e foi substituído por Galdino.

O Juventude voltou bem mais organizado do intervalo, enquanto o Grêmio parecia ter desistido da partida. O time visitante dava espaço para o Papo jogar, e os Jaconeros aproveitavam as chances. Aos nove minutos, o centroavante Rodrigo Rodrigues recebeu bola enfiada pelas costas da defesa, e tocou na saída de Brenno para marcar o gol. Juventude 1 x 3 Grêmio. As substituições baixaram muito o nível do time tricolor.

Aos 30 minutos, Mandaca recebeu um cruzamento perfeito na área, cabeceou no canto direito de Brenno e marcou. Juventude 2 x 3 Grêmio. A equipe de Portaluppi não conseguia se organizar no segundo tempo, apenas assistia ao Juventude. Aos 33, Suárez puxou o contra-ataque e deu um passe longo para Galdino, que recebeu por trás da zaga, driblou o goleiro e deu uma bomba no travessão. Foi a grande chance do Imortal na segunda etapa.

Aos 36 minutos, Mandaca passou para Rodrigo Rodrigues dentro da área, que girou, bateu e a bola passou raspando no travessão de Brenno. O Juventude dominou completamente o Grêmio no segundo tempo. Escolhas ruins do técnico Renato e boas alterações do treinador Celso Roth foram os destaques do jogo, que mostrou fragilidade defensiva no meio de campo tricolor. Ainda assim, o Imortal saiu com a vitória e continua na liderança do Gauchão.

Grêmio 3 Brenno; Fabio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello (Galdino), Cristaldo e Gabriel Silva (Diogo Barbosa); Suárez (Gustavinho). Técnico: Renato Portaluppi.

Juventude 2 Pegorari; Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho (Walce), Alan Ruschel (Da Rocha); Jean Irmer (Wesley Hudson), Jadson, Mandaca, Emerson Santos (Vitinho); David (Daniel Cruz) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Celso Roth.

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Andre da Silva Bitencourt.