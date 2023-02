Inter busca a regularidade contra o Brasil, em Pelotas

Irregular. Assim está sendo o início da temporada 2023 do Inter. Com quatro empates e apenas duas vitórias no Campeonato Gaúcho, enquanto Mano Menezes aguarda os reforços buscados pela direção, o treinador precisa ir encontrando soluções caseiras para fazer o time ser mais efetivo e vencer. Neste sábado, às 20h30min, pela 7ª rodada do Estadual, o Colorado vai até Pelotas para enfrentar o Brasil, no Estádio Bento Freitas.

Após o empate com o Caxias, muitas críticas foram feitas aos dirigentes e ao tamanho do elenco, pois as rocas de atletas diminuíram muito a qualidade do time em campo. Mano substituiu Alan Patrick e Pedro Henrique por Lucas Ramos e Alemão, o que desmontou o sistema de criação ofensivo da equipe. Em coletiva, o técnico explicou as substituições.

"A gente mexe por alguma razão. A equipe tem jogado jogos sucessivos, nós jogamos quinta, domingo, e vamos terminar no sábado uma maratona de jogos. E ninguém suporta isso em início de temporada e mantendo rendimento".

Apesar de mais um empate, Mano Pediu calma aos torcedores e disse estar ciente das condições da equipe e confiante na classificação para a fase eliminatória do Estadual. "Sei que o Grêmio está com uma distância grande, mas não é hora de pensar na reta final do campeonato. Temos que nos preparar, ganhar os jogos, fazer a pontuação para estar lá (nas finais), onde vamos estar e tenho certeza absoluta de que vamos estar bem".

Após o treinador, o vice-presidente de futebol Felipe Becker foi questionado sobre a chegada de novos reforços, justamente por causa da perda de qualidade no time quando entraram os reservas. "O Inter está correndo o mundo atrás de jogadores, mas alguns são mais caros e o clube não vive uma situação financeira excelente. Mas os jogadores vão chegar no momento adequado", afirmou o dirigente.

Nesta sexta, o Colorado realiza o último treino antes da viagem para a Zona Sul do Estado. O duelo com o Xavante é imprescindível para se manter nas primeiras colocações e garantir uma das quatro vagas na próxima fase. '