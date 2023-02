Futebol feminino - O Inter perdeu por 2 a 1 para o Corinthians, nesta quinta-feira, e está fora da final da Supercopa do Brasil. Com isso, as meninas do Timão vão enfrentar o Flamengo na disputa pelo título. Manchester City - Recentemente denunciado pela Premier League por mais de cem supostas violações financeiras ao longo de nove temporadas, entre 2009 e 2018, o clube inglês pode demorar entre dois e quatro anos para ter alguma punição após as investigações, de acordo com um dos principais advogados esportivos da Grã-Bretanha ouvidos pelo jornal inglês The Times. A investigação busca apurar informações principalmente sobre a receita do clube, além de detalhes na remuneração de jogadores e treinadores, regulamentos da Uefa, lucratividade e sustentabilidade. Fifa - A sueca Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira feminina, foi colocada pela entidade entre as três finalistas ao prêmio The Best na categoria melhor treinadora ou treinador do futebol feminino. Ela concorre com a francesa Sonia Bompastor, do Lyon, e com a holandesa Sarina Wiegman, da seleção inglesa. As três desbancaram Emma Hayes, do Chelsea, Bev Priestman, da seleção canadense, e Martina Voss-Tecklenburg, da seleção alemã, que integravam a lista inicial de seis nomes definida por um painel de especialistas da Fifa. Tênis - Bia Haddad está nas quartas de final do WTA de Abu Dhabi. A brasileira superou a casaque Yulia Putinseva por 2 a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/4). Nesta sexta-feira, ela encara outra rival do Casaquistão: Elena Rybakina. Futebol americano - Neste domingo, às 20h30min, acontece o Super Bowl LVII, entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, no State Farm Stadium, em Phoenix, no Arizona. A decisão será transmitida na TV aberta pela Rede TV!. A ESPN vai transmitir o duelo em seu canal na TV fechada e no Star (serviço de streaming).