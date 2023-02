Inter empata em 2 a 2 com Caxias em partida de tempos distintos

O Inter enfrentou o Caxias nesta quarta-feira (8), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e saiu com um empate em 2 a 2. A partida representou a 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, e terminou com o Colorado na segunda posição, com 10 pontos. O Caxias está em terceiro, com 9 pontos. Os gols foram marcados por Pedro Henrique, Alemão (Int) e dois de Wesley Pombo (Cax).

O Inter assumiu uma postura de marcação alta, fator que dificultava a saída de bola do Caxias. Os visitantes entregavam muitas bolas ao meio-campo colorado, pois não conseguiam sair da eficaz trava. Aos sete minutos, Pedro Henrique recebeu uma bola na ponta, puxou para o meio, deixou dois marcadores para trás e bateu sobre a meta do goleiro Bruno Ferreira. O Caixas tentava criar, mas não tinha qualidade para desenvolver as jogadas e chegar ao último terço do campo. Já o Inter jogava com as pontas e sempre buscava infiltrações com Wanderson ou Pedro Henrique.

Aos 16 minutos, Wanderson tocou para Pedro Henrique na ponta-esquerda, o atleta esticou para se distanciar do marcador e bateu forte na trave. No rebote, Maurício finalizou da entrada da área, e Bruno Ferreira defendeu. Aos 25 minutos, o volante Ricardo Lima entregou a bola na defesa, Pedro Henrique tomou a bola, correu para dentro da área e bateu no canto para abrir o placar. Inter 1 x 0 Caxias. O primeiro tempo foi muito intenso. O controle foi do Colorado, mas as equipes não criaram muitas chances de gol.

Aos 45 minutos, Alan Patrick avançou em contra-ataque e tocou para Maurício, que bateu para a defesa de Bruno Ferreira. Logo depois, aos 48, Alan Patrick serviu Pedro Henrique, que passou em velocidade. O atacante ficou cara a cara com Bruno Ferreira, bateu cruzado e o goleiro fez grande defesa.

O segundo tempo começou mais lento, o Inter dava espaço para o Caxias avançar e tentava matar o jogo nos contra-ataques. Aos 18 minutos, o centroavante Eron recebeu dentro da área, bateu fraco no canto e o goleiro Keiller espalmou para escanteio. Aos 27, o Caixas teve uma chegada com o atacante Wesley Pombo, mas Rodrigo Moledo acabou com a jogada. O Caxias controlou o segundo tempo, pois o Inter permitia que o clube grená tivesse a posse da bola. O Colorado parecia satisfeito com a vitória parcial.

Aos 34 minutos, após escanteio, Wesley Pombo pegou um rebote, de fora da área, deu um voleio de canhota e mandou no canto da meta de Keiller. Inter 1 x 1 Caxias. Apenas um minuto depois, aos 35, Wesley recebeu um cruzamento rasteiro do meia Diego Rosa e colocou para o fundo das redes. Inter 1 x 2 Caxias.

Após a virada, o Inter acordou para o jogo e começou a agredir a equipe grená. Aos 41, Alemão recebeu cruzamento e cabeceou bem, a bola procurou o ângulo e explodiu na trave. Aos 45 minutos, Baralhas trocou passes, recebeu a bola na entrada da área, tirou do zagueiro e bateu sobre a meta de Bruno Ferreira. Aos 47, De Pena cruzou em meia altura e alemão cabeceou de peixinho. Bruno Ferreira tocou nela, mas a bola morreu no fundo das redes. Inter 2 x 2 Caxias. Aos 51, De Pena recebeu dentro da área, bateu cruzado com força e o defensor Fernando tirou de carrinho. O Inter atacou o visitante com tudo o que tinha, mas não conseguiu a virada. A partida terminou empatada e com gosto amargo para os torcedores colorados.

Inter 2 Keiller; Bustos, Moledo, Vitão, Renê; Johnny (Estevão), De Pena, Alan Patrick (Lucas Ramos); Mauricio (Baralhas), Wanderson (Lucca) e Pedro Henrique (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Caxias 2 Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu (Fernando), Ricardo Lima, Jonathan; Marlon, Vini Guedes (Marciel), Diego Rosa; Bustamante (Wesley Pombo), Eron e Jean Dias (Ronald). Técnico: Thiago Carvalho.

Arbitragem - Leandro Vuaden, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Fabricio Lima Baseggio.