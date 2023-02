Gauchão - No fechamento da 6ª rodada, nesta quinta-feira, às 19h, jogam Ypiranga x São José e Avenida x Aimoré. Às 19h30min, tem Juventude x Grêmio. Basquete - LeBron James é o maior cestinha da história da NBA. O craque de 38 anos atingiu na noite de terça-feira, o topo no ranking dos marcadores da liga norte-americana. O ala contabiliza 38.390 pontos, registrados com as camisas de Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. Os números levam em conta apenas as partidas do que é chamado de "temporada regular", a fase de classificação da NBA. Incluídas no cálculo as jornadas da etapa decisiva (Playoffs), LeBron também lidera. Agora soma 46.021, contra 44.149 de Kareem, que jogou pelo Milwaukee Bucks antes de marcar época em Los Angeles. Tênis - A brasileira Luisa Stefani e a chinesa Shuai Zhang venceram, de virada, na estreia no Torneio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quarta-feira, a dupla superou a casaque Anna Danilina e a ucraniana Lyudmila Kichenok, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7) 6/3 e 10/5. Turquia - O técnico do Hatayspor, o ex-goleiro Volkan Demirel negou que o meia Christian Atsu tenha sido encontrado com vida em meio aos escombros do terremoto. Além do jogador, o diretor esportivo do clube, Taner Savut, também segue desaparecido.. Atletismo - O campeão mundial e medalhista olímpico Alison dos Santos sofreu uma grave lesão no joelho direito durante treinamento e passará por cirurgia. O acidente ocorreu na última segunda-feira e o atleta de 22 anos foi diagnosticado com um rompimento do menisco lateral e ficará afastado das pistas por tempo indeterminado. Futsal - O Conselho Olímpico Brasileiro (COB) anunciou que a modalidade será excluída dos Jogos da Juventude 2023. O objetivo da mudança é dar prioridade aos esportes olímpicos. A entidade também divulgou a integração de novos esportes, natação em águas abertas, esgrima, tiro com arco e triatlo, que se juntam a outras 15 modalidades.