Copa do Mundo - A Conmebol apresentou nesta terça-feira a candidatura sul-americana para sediar da Copa do Mundo de 2030. A ideia é que Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile dividam o torneio que vai marcar 100 anos da disputa do primeiro mundial. Turquia - Ex-jogador do Porto e do Chelsea, o meia Christian Atsu foi socorrido com vida dos escombros, nesta terça-feira, após o forte terremoto que atingiu a Turquia e os países vizinhos. O jogador ganês está recebendo atendimento médico, de acordo com a Federação de Futebol de Gana. Chile - A Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) chileno comunicou nesta terça-feira, através de suas redes sociais, que dois jogos da 4ª rodada do Campeonato Nacional foram suspensos por conta dos incêndios florestais que atingem o país. Huachipato e Colo-Colo, na cidade de Talcahuano, e Ñublense e O'Higgins, em Chillán, estavam previamente marcados para o domingo e, por enquanto, seguem sem datas ou locais definidos.