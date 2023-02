Tricolor está próximo de acerto com meia-atacante Vina, do Ceará

O Tricolor retomou as negociações com o Ceará pelo meio-campista Vina, que está insatisfeito no clube após proposta de redução salarial ocorrida devido à queda para a segunda divisão. O Vozão não conseguiu fazer boa campanha no Brasileirão de 2022 e acabou rebaixado.

O nome de Vina era cogitado há tempos nos bastidores do Tricolor. Justamente porque o meia-atacante poderia suprir uma posição carente - a de um meio-campista com visão de jogo e capaz de iniciar jogadas ofensivas. Campaz foi a aposta na época, mas o colombiano não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro.

Atualmente o elenco gremista está inchado de jogadores para a meia cancha, mas a grande maioria joga na volância ou como meio-campista médio, sendo Cristaldo o único meia-atacante de ofício. Por isso, as tratativas foram retomadas pelas equipes e estão em andamento, com boa probabilidade de um final feliz. Vina tem 31 anos e está no Ceará desde 2020. Suas principais características são o chute de fora da área, lançamento longo para os atacantes, passes de infiltração e posicionamento ofensivo.

Para ajudar no negócio, o meia-armador da base Pedro Lucas deve ser emprestado ao Ceará para ganhar experiência.

Nesta quinta-feira, pelo Gauchão, o Tricolor vai a Caxias do Sul para encarar o Juventude, e a tendência é de time titular.