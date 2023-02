Inter x Caxias: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter enfrenta o Caxias nesta quarta-feira (8), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho e é a chance do Colorado se distanciar dos concorrentes ao topo da tabela.

O Inter é vice-líder com nove pontos conquistados e é seguido por Caxias, São José, Avenida e Brasil de Pelotas, todos empatados com oito. Portanto, a vitória em casa é importante para manter a posição na tabela e apresentar um bom desempenho para a torcida, que esperava mais da atuação contra o Novo Hamburgo, no último domingo (5).

O Caxias vem de duas vitórias e um empate, e deve tentar tirar pontos do Colorado no Beira-Rio. Apesar de ser uma equipe mais fraca, o time grená vem fazendo boas campanhas nos últimos anos e deve jogar por uma bola para matar o jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Keiller; Bustos, Moledo, Vitão, Renê; Baralhas, De Pena, Alan Patrick; Mauricio, Wanderson e Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Caxias - Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Ricardo Lima, Adriel; Marlon, Vini Guedes, Diego Rosa; Bustamante, Eron e Jean Dias. Técnico: Thiago Carvalho.

Arbitragem: Leandro Vuaden, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Fabricio Lima Baseggio.

SERVIÇO - INTER X CAXIAS

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre;

Horário: 21h30min (Brasília) desta quarta-feira (8);

Transmissão: SporTV e Premiere.

INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis entre R$ 10,00 (sócio Academia do Povo) e R$ 120,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o site ou o aplicativo Mundo Colorado para fazer o check-in. Para a torcida em geral, as entradas podem ser adquiridas não-sócios, os ingressos podem ser adquiridas pelo site do clube www.internacional.com.br até o dia da partida.

Já as entradas para a área do Coração do Gigante estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará até o dia da partida, das 10h até o final do primeiro tempo. O Sunset ficará aberto para a torcida das 17h30min às 23h30min.