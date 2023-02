Neymar antecipa prêmio e é eleito melhor brasileiro no exterior pela 6ª vez

Neymar revelou nesta segunda-feira (6) pelas redes sociais que venceu pela sexta vez o prêmio Samba Gold, concedido ao melhor brasileiro atuando no exterior. A publicação do craque de 31 anos do PSG antecede o anúncio oficial da Sambafoot, empresa que organiza a premiação, marcado para o dia 15 de fevereiro.

É a terceira vez consecutiva que Neymar conquista o prêmio individual -ele também foi eleito em 2014, 2015 e 2017. Com o feito, ele se isola na liderança de maiores vencedores do Samba Gold.

O PRÊMIO

O Samba Gold anual foi criado em 2008 e é feita por votação popular. Um colégio eleitoral formado por profissionais ligados ao esporte indica os 20 jogadores nomeados e, na sequência, é aberta uma votação pública.

A votação desta edição começou no dia 3 de janeiro e foi encerrada no último dia 31. Além do masculino, o prêmio elegerá os vencedores das categorias feminino e sub-20.

OS INDICADOS DA CATEGORIA MASCULINA DO SAMBA GOLD 2022

Alisson (Liverpool)

Antony (Manchester United)

Bremer (Juventus)

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Juventus)

Eder Militão (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Fabinho (Liverpool)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Lucas Paquetá (West Ham)

Marquinhos (PSG)

Neymar (PSG)

Phillipe Coutinho (Aston Villa)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Thiago Silva (Chelsea)

Vinicius Junior (Real Madrid)