Turquia - O goleiro turco Eyüp Türkaslan, 28 anos, está entre os mais de 4 mil mortos no terremoto registrado na Turquia na madrugada desta segunda-feira. O técnico do Malatyasport, Yilmaz Vural, confirmou que o jogador ficou soterrado no edifício em que morava, na cidade de Malatya, a 1.100 quilômetros de Istambul. Manchester City - O clube foi acusado pela Premier League, liga responsável pelo Campeonato Inglês, nesta segunda-feira de violar uma série de regras financeiras entre 2009 e 2018, período no qual o clube se consolidou como uma das principais forças do futebol inglês e europeu após sua aquisição pela família governante de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O City corre o risco de sofrer uma punição severa. Covid-19 - A direção da Conmebol manteve para seus torneios em 2023 a exigência de esquema vacinal completo para o coronavírus. O protocolo médico da temporada foi finalizado no fim de janeiro e enviado às federações filiadas e clubes participantes das Copas Libertadores e da Sul-Americana. Futebol internacional - O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, é o jogador mais caçado em campo na atual temporada entre as sete principais ligas do mundo - Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Portugal e Holanda. Os dados são do MisterChip. Vini já recebeu 79 faltas na edição atual do Espanhol. Neymar aparece em segundo, com 59 faltas recebidas no Campeonato Francês. Djaló, do Lille, Success, da Udinese, e Zaccagni, da Lazio, estão na terceira posição, com 58 faltas recebidas. Basquete - A seleção masculina jogará as eliminatórias contra a seleção de Porto Rico, no próximo dia 23, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul. A prefeitura da cidade pretende realizar a "semana do basquete", um evento esportivo para crianças e adultos.