Flamengo reencontra o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes

Na busca pelo bi do Mundial de Clubes, o Flamengo encara o Al-Hilal nesta terça-feira, às 16h, no estádio Estádio Ibn Batouta, em Marrocos. Será a segunda vez que os clubes se encontram nesta fase do torneio. Em 2019, o Rubro-Negro derrotou os árabes por 3 a 1.

Na primeira fase, o Al-Hilal derrotou o Wydad, nos pênaltis, que era considerado o time mais forte e agora enfrentará o campeão da Libertadores da América. A partida marca ainda o reencontro com dois ex-jogadores do clube carioca: o atacante Michael e o volante Cuellar, ambos titulares do time árabe.

A provável escalação do Flamengo tem Santos; Varela, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro, Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Já os árabes devem ir a campo com Al-Mayouf; Al-Bulayhi, Nasser Al-Dawsari, Jang e Abdulhamid; Cuéllar, Al-Juwayr e Salem Al-Dawsari; Michael, Ighalo e Marega.