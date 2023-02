Em crítica ao gramado do Estádio do Vale, Mano Menezes pede respeito ao Estadual

O empate sem gols com o Novo Hamburgo, na noite de domingo, no Estádio do Vale, teve como principal vilão o estado do gramado. Longe de ser uma boa atuação do Colorado, as condições do piso da casa do Anilado não favoreceram nenhuma das equipes. Principalmente, a comandada por Mano Menezes, mais técnica e habilidosa. O resultado manteve o Colorado na vice-liderança do Gauchão, com nove pontos, mas não distanciou o time dos outros concorrentes.

O pós-jogo foi marcado por reclamações referentes ao gramado, cheio de retalhos de grama, nitidamente dificultando o desempenho das equipes. O volante Baralhas reclamou ainda no intervalo de jogo sobre as condições da grama. A reclamação se repetiu ao longo da partida, e Mano retomou o assunto na entrevista coletiva.

"A gente tem que falar do campo, porque é quase impossível jogar futebol nesse campo. Isso é um desrespeito com o futebol gaúcho. Quem dirige o futebol gaúcho deveria chamar atenção dos clubes que não tem um gramado minimamente adequado para se praticar futebol", ressaltou.

Mesmo assim, o Colorado teve controle da partida, com um total de 57% de posse de bola e 90,2% de passes certos, mas não conseguiu finalizar de maneira efetiva. Wanderson e Pedro Henrique perderam boas chances na primeira etapa.

Ainda sobre a atuação da equipe, Mano acredita que o Inter simplificou demais, e que deveria ter tentado jogadas mais trabalhadas. "Se tivesse um pouquinho mais de lucidez, um pouquinho mais de trabalho, de triangulação para entrar com a bola pelo lado, acho que a gente teria feito mais lances com chances de vencer o jogo, como fizemos no final. Mas nessas condições, acho difícil entregar algo melhor do que a gente conseguiu fazer".

Mano comentou também sobre o esquema com três atacantes, formado por Wanderson, Alemão e Pedro Henrique. "Era uma situação que queríamos fazer há tempo. Achei que era o jogo adequado para fazer isso, por que seria difícil construir alguma coisa mais qualificada no meio-campo por causa da condição do gramado. Tivemos mais força, mas não acho que o empate passou por eles. O empate passou pelas condições que falamos antes, os jogadores fizeram boas atuações". O Colorado volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30min, contra o Caxias, no Beira-Rio.