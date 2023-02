Inter empata em 0 a 0 com Novo Hamburgo em partida morosa

O Inter enfrentou o Novo Hamburgo, às 20h30min deste domingo (5), no Estádio do Vale, e saiu com um empate em 0 a 0. A partida representou a quinta rodada do campeonato gaúcho, onde o Colorado está na segunda colocação com nove pontos, e o Novo Hamburgo está em décimo, com 3 pontos.

O primeiro tempo foi marcado por dificuldades do Inter em lidar com o campo pesado do Novo Hamburgo e pelos erros individuais das duas equipes. A grama do Estádio do Vale era grossa e desacelarava a bola, o que dificultou o entendimento da velocidade de jogo para os colorados. Logo no início da partida, Pedro Henrique driblou pela lateral e bateu de fora da área, a bola ia no ângulo, mas o goleiro Maticoli fez bela defesa.

Perto dos 25 minutos de jogo, em uma boa jogada do Novo Hamburgo, a bola foi tocada dentro da área para o centroavante Lucas Gaúcho, que chutou a grama e perdeu a chance de marcar para o time da casa. O lateral Renê e o centroavante Alemão foram amarelados logo no começo. O Inter buscava a qualidade de Pedro Henrique, mas o ponta estava sempre marcado e teve poucas oportunidades reais de criar perigo.

Quase no fim da primeira etapa, aos 43, Lucas Gaúcho bateu de fora e a bola passou raspando na trave direita de Keiller. Em uma partida muito física, o Colorado começou a ter domínio no fim do primeiro tempo, quando o adversário demonstrava sinais de cansaço. Aos 48 minutos, Alemão criou boa jogada pela ponta, segurou na força o marcador e cruzou com perfeição para Wanderson, que cabeceou fraco nas mãos de Maticoli. Um minuto depois, Alan Patrick driblou o lateral-direito, e passou rasteiro para dentro da área, onde achou Pedro Henrique, que resvalou, pegou mal na bola e facilitou a defesa do goleiro do Noia.

O segundo tempo manteve o ritmo intenso da primeira etapa e a dificuldade de criação ofensiva por parte de ambas as equipes. O jogo se mantinha disputado no meio de campo, e os atletas erravam quando chegavam ao terço final da cancha. Novo Hamburgo e Inter criaram chances esporádicas, que acabaram com pouquíssimo perigo para as metas. A chance real veio aos 37 minutos, quando Pedro Henrique cruzou para dentro da área e Wanderson pulou com a perna esticada, desviou a bola, mas não acertou a meta.

Já no apagar das luzes, aos 47 do segundo tempo, Alan Patrick avançou pelo meio, driblou um, dois, fez fila, entrou na área e bateu no centro na meta. Maticoli espalmou, a bola ainda beijou a trave e voltou. A individualidade de Alan Patrick criou a melhor oportunidade do jogo, mas que parou nas mãos do goleiro do Novo Hamburgo. Foram sete minutos de acréscimo com muita "catimba" do Noia e poucos chutes a gol.

Inter 0 Keiller; Mário Fernandes, Rodrigo Moledo (Bustos), Vitão, Renê; Baralhas, De Pena (Johnny), Pedro Henrique (Lucca); Alan Patrick, Wanderson (Estevão) e Alemão (Mauricio). Técnico: Mano Menezes.

Novo Hamburgo 0 Maticoli; Itaqui, Kesley, Mattis, João (Barbieri); Zé vitor, Fraga, Meneses (Nicolas Ferri), Dionathã (Fabrício); M. Lagoa (Maurinho) e Gaúcho (Patrick). Técnico: Edinho Rosa.

Arbitragem - Douglas Schwengber da Silva, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Estefani Adriati Estrela da Rosa.