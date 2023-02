Supercopa Feminina - O Inter derrotou o Athletico-PR por 5 a 0 no sábado, na abertura da fase, e colocou-se como primeiro semifinalista da competição. O Real Brasília venceu o Avaí Kindermann por 2 a 1 e foi o segundo a se qualificar. Já o Flamengo goleou o Ceará por 10 a 0, neste domingo e também avançou para enfrentar o Real Brasília. O adversário das Gurias Coloradas será o Corinthians que derrotou o Atlético-MG por 1 a 0. As duas partidas serão disputadas na quarta-feira. Mundial de clubes - O Al Hilal, da Arábia Saudita, venceu o Wydad Casablanca, de Marrocos, nos pênaltis, na tarde do sábado, e enfrentará o Flamengo nas semifinais da competição, nesta terça-feira, às 16h. Na outra semifinal, o Real Madrid enfrenta o Al Ahly, do Egito, na quarta-feira, às 16h. Justiça - Além da acusação de agressão sexual e de estar preso na Espanha, Daniel Alves enfrenta outros problemas no país. De acordo com lo jornal El Confidencial, o jogador brasileiro tem uma dívida de € 2,25 milhões (R$ 12,5 milhões) com o Tesouro da Espanha. Além disso, o depoimento da jovem de 23 anos, que o acusa de estupro, na sexta-feira, afirmou que o jogador a machucou muito. Boxe - José Aldo fará sua estreia na próxima sexta-feira, contra o argentino Alberto Emmanuel Zambrano. A luta terá transmissão exclusiva do Fighting Pass, plataforma de streaming do Ultimate. Tênis - A dupla brasileira formada por Rafael Matos e Felipe Meligeni eliminou os chineses Ze Zhang e Jie Cui da Copa Davis por 6/2 e 6/3. Com a vitória, os brasileiros avançam para os playoffs do Grupo Mundial I da Copa Davis. Judô - Pelo Grand Slam de Paris, Daniel Cargnin conquistou medalha de prata na categoria masculina, e Ellen Froner ficou com o bronze no feminino. Ellen voltava de uma cirurgia e de meses de afastamento, mas conseguiu subir no pódio na categoria até 70kg. Já Cargin avançou bem até a final, onde foi derrotado pelo atual número um do mundo, o georgiano Lasha Shavdatuashvili, na classe até 73kg.