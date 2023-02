Conselho de Ética do COB suspende Wallace do vôlei

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) suspendeu o atleta Wallace, do Sada Cruzeiro, de todas as atividades esportivas que acontecem sob o controle da entidade, de maneira preventiva. O atleta de 35 anos terá cinco dias, a partir do recebimento da citação, para apresentar sua defesa. A decisão consta em documento assinado por Ney Bello, presidente do Conselho.

A suspensão atende pedido da Advocacia Geral da União (AGU) de punição ao jogador. As solicitações foram quanto à abertura de processo disciplinar, com multa de R$ 100 mil e banimento do esporte olímpico.

O Conselho decidiu também que a AGU é parte interessada e tem o direito de acompanhar o processo até o fim.

Na última segunda-feira (30), Wallace postou fotos em um clube de tiro e permitiu perguntas de seguidores no Instagram. Um deles questionou se o oposto campeão olímpico daria um tiro no rosto o presidente da República, Luz Inácio Lula da Silva (PT). O jogador abriu uma enquete no aplicativo para saber se seus seguidores fariam aquilo.

Ele apagou a postagem pouco depois, mas gravações com a imagem da enquete já circulavam pelas redes sociais. Wallace fez parte da seleção brasileira medalha de ouro na Rio 2016 e prata em Londres 2012.

"Minimizar atos dessa natureza implica não apenas uma omissão impiedosa na defesa da racionalidade, como também sinaliza equivocadamente no sentido da normalização do absurdo, permitindo que atos se repitam e que o caos se instaure", diz o despacho.

"Por tal razão, deve o atleta Wallace Leandro de Souza ser cautelarmente suspenso de todas as atividades esportivas do sistema COB - consequentemente de suas afiliadas - até a finalização desse procedimento."

O artigo 286 do Código Penal define o delito de incitação ao crime. Trata-se de incentivar ou estimular publicamente o cometimento de um crime. A pena prevista para este caso é prisão de três a seis meses.

Diante da repercussão do caso, Wallace postou um vídeo em suas redes sociais se desculpando pelo episódio. Na última terça-feira, o Cruzeiro anunciou a suspensão do jogador da equipe por tempo indeterminado.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBC) e o COB divulgaram notas contrárias ao comportamento do atleta. "A CBV repudia qualquer ato de violência ou incitação a atos violentos e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade", disse. O jogador não se pronunciou até o momento a respeito das suspensões.