Sustentabilidade e eletrificação fazem Ford voltar à F1 em parceria com a Red Bull

Folhapress

A Ford anunciou nesta sexta-feira (3) seu retorno à F1 em 2026 após firmar uma parceria com a equipe Red Bull. O acordo entre as partes foi divulgado durante o lançamento do novo carro da escuderia, atual campeã do Mundial de Construtores e de Pilotos da principal categoria do automobilismo mundial, consagrada pelo segundo título consecutivo do holandês Max Verstappen.