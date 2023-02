Mundial de Clubes - O torneio tem início nesta quarta-feira. Pela primeira fase da competição, o Al Ahly, do Egito, e o Auckland City, da Nova Zelândia, se enfrentam às 16h (de Brasília).

O torneio tem início nesta quarta-feira. Pela primeira fase da competição, o Al Ahly, do Egito, e o Auckland City, da Nova Zelândia, se enfrentam às 16h (de Brasília). Mundial de Clubes 2 - Na tentativa de ser campeão mundial de clubes pela segunda vez na história - a primeira em um torneio chancelado pela Fifa -, o Flamengo levará ao Marrocos o elenco mais caro já montado por um time brasileiro. Segundo o Transfermarkt, site especializado na cobertura do Mercado da Bola internacional, o clube investiu 124,6 milhões de euros (R$ 690,7 milhões) na compra dos direitos econômicos dos jogadores do elenco.

Vôlei - O Sada Cruzeiro, maior campeão da Superliga Masculina, anunciou o afastamento do jogador Wallace, que na segunda-feira incitou violência, sugerindo um tiro na cara do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em postagem nas redes sociais. Nesta terça, o jogador, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pediu desculpas pelo post. Usain Bolt - O ex-atleta falou pela primeira vez após sofrer um golpe milionário de um fundo de investimentos jamaicano. Segundo informações, ele teria US$ 12,75 milhões (R$ 65 milhões) investidos. Bolt disse que não está falido, mas as perdas prejudicaram seu futuro. Fórmula 1 - A Haas abriu nesta terça o período de lançamentos dos novos carros para a temporada 2023. O time dos EUA, contudo, fez mistério e só divulgou a pintura O preto como base, nas laterais, e o branco e o vermelho, mais tradicionais do time, mantidos de forma discreta. O VF-23 só deve ser conhecido nos testes da pré-temporada, em fevereiro.