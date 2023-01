Meia Maratona de Porto Alegre será em abril

A Meia Maratona de Porto Alegre será realizada no dia 16 de abril, um domingo, com participação de ambos os sexos, medição oficial da Federação de Atletismo e Permit Bronze. Conforme a organização do evento, haverá percursos de 16km e 21km.

Para a prova de 21km, a largada está marcada para as 6h45min. Já para a de 16km, às 7h. O ponto de partida é o condomínio Golden Lake, que está sendo construído na avenida Diário de Noticias, nº 1.300. A poucos metros dali, inclusive, recém foi aberto um hotel que integra a rede Hilton.

A retirada do kit será nos dias 14 e 15 de abril, das 9h às 19h. No geral, serão premiados com troféus e brindes os cinco primeiros colocados. Mais informações em www.meiamaratonadeportoalegre.com.br.