Justiça - A defesa de Daniel Alves protocolou nesta segunda-feira (30), na Justiça de Barcelona, um pedido para que o jogador seja colocado em liberdade durante as investigações da polícia. O recurso, entregue pelo advogado Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, tem 20 páginas e descreve por que o jogador pode sair da prisão sem risco que ele fuja da Espanha. A defesa sugere o uso de pulseira eletrônica, a entrega do passaporte e, ainda não se sabe, talvez de uma fiança elevada. O jogador é investigado pelo suposto estupro de uma jovem de 23 anos na madrugada de 31 de dezembro. Flamengo - O clube anunciou a venda do volante João Gomes ao Wolverhampton, da Inglaterra. O clube inglês, através das redes sociais, também divulgou a chegada do jogador de 21 anos. O negócio foi fechado por cerca de R$ 93 milhões. Futebol Espanhol - A polícia busca identificar em câmeras de tráfego os torcedores que penduraram pelo pescoço um boneco negro com a camiseta do jogador Vinicius Junior em uma ponte de Madri, na quinta-feira da semana passada. Também são procuradas pistas em vídeos publicados nas redes sociais. Cristiano Ronaldo - Rudi Garcia, técnico do Al Nassr, afirmou que o atacante português regressará ao futebol europeu após o fim do contrato com o clube saudita. Cristiano Ronaldo assinou com o clube do mundo árabe até o final de junho de 2025. A curiosidade é que quando o contrato terminar, ele terá 40 anos de idade. Acidente - Um ônibus com o time juvenil de futebol do Esporte Clube Vila Maria Helena, da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, caiu de uma ponte na madrugada desta segunda-feira, na BR-116, na altura de Além Paraíba, em Minas Gerais. Segundo a informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram, sendo um adulto e três adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. Outras 28 pessoas ficaram feridas.