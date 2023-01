Cristiano Ronaldo voltará à Europa após fim de contrato com o Al Nassr, diz técnico

Rudi Garcia, técnico do Al Nassr, afirmou que Cristiano Ronaldo irá regressar ao futebol europeu após o fim do contrato do atacante de 37 anos com o clube saudita. Cristiano assinou com o Al Nassr até o final de junho de 2025. Quando o contrato terminar, ele terá 40 anos.

Na Europa, o craque português teve passagens por Sporting (POR), Manchester United (ING), Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália).

"Ele é um dos melhores do mundo e não vai terminar a carreira no Al Nassr, vai regressar à Europa", declarou o técnico, em coletiva de imprensa. No último final de semana, Rudi Garcia chegou a cornetar CR7 após a eliminação na Supercopa da Arábia Saudita para o time de Romarinho. O técnico francês criticou o astro publicamente por um gol perdido no duelo.

"Cristiano falhou em uma oportunidade de gol que poderia ter mudado o rumo da partida no primeiro tempo, mas parabenizo o Al-Ittihad. Foram melhores que a gente até o intervalo", disparou Garcia, em coletiva.

Cristiano Ronaldo foi anunciado pelo Al Nassr no final do ano passado, após a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ele já disputou duas partidas oficiais pelo clube saudita, mas ainda não balançou as redes adversárias - no amistoso contra o PSG, CR7 marcou duas vezes.

O Al Nassr é o atual líder do Campeonato Saudita. O time de CR7 possui 33 pontos, a um de distância para o Al Hilal, segundo colocado. A equipe volta a campo na próxima sexta (3), para enfrentar o Al Fateh.