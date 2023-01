Torcedores do Grêmio provocam estragos no entorno do estádio do São José

Cenas lamentáveis foram registradas horas antes do confronto entre São José e Grêmio na tarde deste domingo (29), pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. De acordo com funcionários do clube da Zona Norte e vizinhos do estádio Francisco Noveletto, no Passo D’Areia, membros de uma torcida organizada do Grêmio invadiram a sede da Organizada Farrapos, do São José, roubaram instrumentos, causaram tumulto, brigaram entre eles e depredaram três carros que estavam estacionados na rua Padre Hildebrando.

Um dos automóveis que teve o para-brisa quebrado é da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, e o outro foi identificado como sendo de um funcionário do time da base do Zequinha. Ele deixou o veículo no local e está em viagem. A Brigada Militar ainda estava em deslocamento com seu efetivo para o estádio quando ocorreu o confronto e o quebra-quebra.

O departamento responsável pelas torcidas organizadas do Grêmio foi acionado e já está trabalhando para tentar identificar os envolvidos. Não foi informada nenhuma prisão até o momento.