Justiça - Enquanto aguarda resultado de recurso de seu advogado para que deixe a prisão, Daniel Alves participou de uma partida de futebol na Penitenciária Brians 2, onde está detido desde 23 de janeiro. Segundo o jornal La Vanguardia, o jogador se animou e resolveu jogar com os companheiros. Foi a primeira vez que o brasileiro tocou numa bola desde que foi preso, acusado de estupro. Seleção brasileira - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, descartou contratar um técnico que "jogue por uma bola". A busca é por um treinador ofensivo para substituir Tite. O mandatário disse que a procura pelo substituto está "em tempo" já que o Brasil só tem jogos oficiais em março. As prioridades são Carlo Ancelotti (Real Madrid), José Mourinho (Roma), Luis Enrique e Zidane (ambos sem clube). A CBF também procura um diretor para substituir Juninho Paulista. Pelé - A viúva do Rei do Futebol, Márcia Aoki, divulgou neste domingo, no perfil do ex-jogador uma carta aberta. A empresária de 56 anos se despede do marido e agradece as mensagens de fãs, ao time do Santos e aos cidadãos da cidade do litoral paulista. Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, de câncer no cólon. Tênis - Um ano após ter sido deportado da Austrália por falta de vacina contra a Covid-19, o sérvio Novak Djokovic voltou a ser coroado no principal palco de sua carreira multicampeã. Não sem nova polêmica (desta vez relacionada à guerra entre Rússia e Ucrânia), Djoko conquistou o Aberto da Austrália pela 10ª vez em dez finais. Na decisão neste domingo, ele venceu o grego Stefanos Tsitsipas por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/6(4) e 7/6(5).