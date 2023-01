Sob chuva, Inter goleia o São Luiz e vence a primeira no Gauchão

Com gols de Wanderson, Pedro Henrique (2) e Rodrigo Moledo, o Inter venceu o São Luiz de Ijuí por 4 a 0 neste sábado de temporal no estádio Beira Rio. Foi o primeiro resultado positivo em três jogos, o que já era considerado fundamental para dar tranquilidade à equipe do técnico Mano Menezes.

A goleada começou a ser construída aos 17 minutos do primeiro tempo. Pedro Henrique serviu Wanderson, que chutou fraco no meio do gol, mas o goleiro Pablo deixou a bola escapar entre as pernas, num autêntico frango. Ainda no final da primeira etapa, Pedro Henrique sofreu pênalti, que ele mesmo bateu e converteu.

Ao contrário das duas rodadas iniciais, a equipe vermelha entrou ligada e mostrou que estava disposta a desmanchar a imagem desinteressada deixada aos torcedores. O mesmo ímpeto da primeira etapa seguiu na segunda. E Pedro Henrique, endiabrado, marcou mais um. Aos 15 minutos, escorando de cabeça cobrança perfeita de escanteio pelo uruguaio De Pena, ele mandou para o gol. O goleiro Pablo se atrapalhou mais uma vez, e os colorados comemoraram o terceiro gol.

Aos 37 minutos, a goleada se consolidou. Em nova assistência de De Pena, o zagueiro Rodrigo Moledo cabeceou no canto esquerdo e fez o quarto gol.

Cm a vitória, o Inter chega a 5 pontos na tabela de classificação. Na próxima quinta-feira (2) a equipe colorada recebe o Ypiranga de Erechim, às 16h30min, pela quarta rodada do Gauchão.