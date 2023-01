Inter x São Luiz: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Ainda sem vencer no Campeonato Gaúcho, o Inter entra em campo neste sábado (28), às 16h30min, no estádio Beira-Rio, precisando provar para o seu torcedor e para o próprio time que esse grupo pode dar mais neste início de temporada. Foram duas partidas e dois empates no Estadual. E para tentar vencer a primeira partida na competição, os comandados de Mano Menezes terão pela frente o São Luiz, de Ijuí.

Para esta partida, o técnico pode mudar a formação que vinha sendo utilizada nos dois primeiros confrontos. Wanderson, Alemão e Pedro Henrique brigam por duas vagas entre os titulares. Caso Mano opte por dar mais uma chance para Alemão, que ainda não marcou, Pedro Henrique volta para o banco. Agora, se o técnico preferir colocar PH mais à frente, com Wanderson aberto pela direita, Alemão ficará como opção para o segundo tempo. Uma outra alternativa é colocar os três na frente e sacar alguém do meio-campo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny e De Pena; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão (Pedro Henrique). Técnico: Mano Menezes.

São Luiz - Gabriel Félix; Mizael, Rafael Goiano, Diego Rocha e Márcio Goiano; David, Paulinho Santos e Laion; Ygor Vinicius, Éderson e Jarro. Técnico: William Campos.

Arbitragem - Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Maira Mastella Moreira e Artur Avelino Birk Preissler.

SERVIÇO - INTER x JUVENTUDE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (28).

Transmissão: Premiere e ge.globo/rs.

INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis entre R$ 10,00 (sócio Academia do Povo) e R$ 120,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o site Mundo Colorado para fazer o check-in. Para a torcida em geral, as entradas podem ser adquiridas não-sócios, os ingressos podem ser adquiridas pelo site do clube www.internacional.com.br até o dia da partida.

Já as entradas para a área do Coração do Gigante estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará na quinta-feira (26) e na sexta-feira (27), das 10h às 17h, e no dia da partida, das 10h até o final do primeiro tempo. O Sunset ficará aberto para a torcida das 15h às 22h.