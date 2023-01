Supercopa Saudita - O Al-Ittihad venceu o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 3 a 1 nesta quinta-feira (27) e eliminou o time do português do torneio. Romarinho, velho conhecido da torcida do Corinthians, foi o autor de um dos gols da equipe que conta ainda com o goleiro Marcelo Grohe. Negócios - O mercado de transferências internacionais do futebol movimentou US$ 6,5 bilhões (R$ 33,2 bi) em 2022, um aumento de 33,5% comparado a 2021, conforme relatório divulgado pela Fifa nesta quinta-feira. No ano passado, foram 71.002 transferências, das quais 21.764 envolveram profissionais de futebol masculino e feminino. Os outros 49.238 são referentes a atletas amadores. O estudo revelou ainda que o Brasil foi o país que teve o maior número de jogadores negociados, com 998 transferências para clubes de outros países. Justiça - A advogada da mulher supostamente estuprada por Daniel Alves reafirmou o desejo da vítima em ver o jogador preso, rejeitando a possibilidade de receber uma indenização pelo caso. Segundo Ester Garcia López, a denunciante de 23 anos deixou clara suas intenções desde o primeiro momento em que a buscou. O atleta está preso preventivamente, sem direito a fiança, no presídio Brians 2, em Barcelona, na Espanha. Supercopa do Brasil - Na primeira decisão nacional de 2023, neste sábado (28), às 16h30min, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, será palco do duelo entre Palmeiras e Flamengo, campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, respectivamente. Em caso de empate, o campeão será conhecido nos pênaltis. PSG - Os jogadores do clube francês visitaram nesta quinta-feira o novo centro de treinamento, que conta com um investimento de 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão). O empreendimento fica em Poissy, próximo a Paris e bem perto do atual CT, em Camp des Loges. A previsão é de que o espaço seja inaugurado em junho. Olimpíadas - O COI abriu caminho para que atletas russos e bielorrussos participem dos Jogos de Paris em 2024. A medida vai na contramão da campanha do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que quer a exclusão dos esportistas. Nesta quinta-feira, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, se declarou favorável à participação de atletas russos desde que não se apresentem com as cores ou a bandeira da Rússia.